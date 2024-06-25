Denizli'de sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi elinden yaralandı

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, A.D'nin yürüdüğü sırada köpeği sevmeye çalışması ve bu sırada elinden yaralanması, sonrasında çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişinin sahipsiz köpek tarafından elinden ısırıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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