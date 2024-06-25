Denizli'de sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi elinden yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişinin sahipsiz köpek tarafından elinden ısırıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişinin sahipsiz köpek tarafından elinden ısırıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Atalar Mahallesi'ndeki Kafeler Sokağı'nda yürüyen çıkan A.D, yerde yatan sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Elinden yaralanan A.D'nin imdadına koşan çevredeki vatandaşlar, köpeği uzaklaştırdı.
Kendi imkanlarıyla Denizli Devlet Hastanesine giden yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yakalanan köpek, barınağa götürüldü.
Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, A.D'nin yürüdüğü sırada köpeği sevmeye çalışması ve bu sırada elinden yaralanması, sonrasında çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.