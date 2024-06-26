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        Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:44 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:44
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Helvacılar Mahallesi Tekke mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarına itfaiye ve jandarma ekipleri de destek veriyor.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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