Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarına itfaiye ve jandarma ekipleri de destek veriyor.

Helvacılar Mahallesi Tekke mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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