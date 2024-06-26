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        GÜNCELLEME - Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:44 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:44
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        GÜNCELLEME - Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Helvacılar Mahallesi Tekke mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale çalışmalarına itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra 1 helikopter, 10 arazöz, 3 iş makinası, 2 dozer ile 4 itfaiye aracı destek verdi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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