Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        AK Parti İl Başkanı Güngör'den Büyükşehir Belediyesine eleştiri

        AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediyesi yönetiminin iş yapmak yerine bahane ürettiğini savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:28 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti İl Başkanı Güngör'den Büyükşehir Belediyesine eleştiri
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediyesi yönetiminin iş yapmak yerine bahane ürettiğini savundu.

        Partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde vatandaşın kendilerine muhalefet görevi verdiğini belirten Güngör, bu görevi en iyi şekilde yapmak istediklerini kaydetti.

        Güngör, Büyükşehir Belediyesi yönetiminin geçen sürede iş yerine bahane ürettiğini ifade ederek, seçim döneminde verilen vaatlerin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

        Büyükşehir Belediye Meclisinin belediyeye ait 3 işletmede alkol satışı yapılması konusunda karar aldığını aktaran Göngör, şöyle devam etti:

        "Bu karar Denizli'deki vatandaşlarımızı rahatsız etmiştir, milletimiz bu konuda rahatsız olmuştur. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu kararıyla zararlı kötü alışkanlıklara teşvik olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmayın, bu yanlıştır."

        Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun belediyede önceki dönemde usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin de "Bir iddian varsa yüce mahkeme herkese açık, buyur git. Eğer bir iddian varsa bunu ispatlamakla mükellefsin." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "Bir olalım yolunda"
        "Bir olalım yolunda"
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altın...
        GÜNCELLEME - Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altın...
        Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı
        Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı
        Denizlispor'da gençler sahaya indi
        Denizlispor'da gençler sahaya indi
        Denizli'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        Denizli'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        Denizli'de sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi elinden yaralandı
        Denizli'de sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi elinden yaralandı
        Denizlispor'da Yıldırım güven tazeledi
        Denizlispor'da Yıldırım güven tazeledi