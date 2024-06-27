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        Denizli'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Denizli'nin Kale ilçesinde takla atan aracın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:35 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:35
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        Denizli'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Kale ilçesinde takla atan aracın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Emrah Kaya (47) idaresindeki 20 AKV 251 plakalı hafif ticari araç, Köprübaşı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.

        Kazada sürücü Kaya, yaralandı.

        Ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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