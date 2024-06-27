Denizli'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Denizli'nin Kale ilçesinde takla atan aracın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Kale ilçesinde takla atan aracın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Emrah Kaya (47) idaresindeki 20 AKV 251 plakalı hafif ticari araç, Köprübaşı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Kaya, yaralandı.
Ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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