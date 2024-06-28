Kekik üretiminin merkezi Denizli'de hasat mesaisi erken başladı

Türkiye'de kekik üretiminin yaklaşık yüzde 90'ının yapıldığı Denizli'de kekik hasadı, bu yıl kuraklık ve sıcaklık nedeniyle erken başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney İlçesi Aydoğdu Mahallesi'nde yapılan kekik hasadına Vali Ömer Faruk Coşkun, Güney Kaymakamı Ahmet Murat Türbe ile İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Saffet Üge de katıldı.

Vali Coşkun üreticinin alın teriyle ortaya çıkan bu ürünlerin ekonomiye katkı sağladığını ifade ederek bereketli bir hasat dönemi diledi.