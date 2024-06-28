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        Denizli'de 15 firari hükümlü yakalandı

        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:27
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        Denizli'de 15 firari hükümlü yakalandı
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        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Denetimlerde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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