Denizli Sanayi Odası Başkanı Kasapoğlu Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasını değerlendirdi:

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Türkiye'nin, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılması sayesinde yatırımcılar için daha çekici bir destinasyon haline geleceğini belirtti.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, listeden çıkarılmanın olumlu bir gelişme olduğunu, küresel ekonomiye daha aktif bir şekilde katkıda bulunulabileceğini ifade etti.

Bu önemli adımın Türkiye'ye yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak ülke ekonomisine ve yatırım ortamına pozitif yansımalar getireceğini vurgulayan kaydeden Kasapoğlu, şunları belirtti: