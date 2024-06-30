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        Pamukkale'de jandarma, "Hazal" ve "Yankı" adı verilen atlarla devriye görevine başladı

        SEBAHATDİN ZEYREK - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'de görevli atlı jandarma timi, turistlerin huzurlu ve güvenli vakit geçirmeleri için mesai harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:18 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:18
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        Pamukkale'de jandarma, "Hazal" ve "Yankı" adı verilen atlarla devriye görevine başladı
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        SEBAHATDİN ZEYREK - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'de görevli atlı jandarma timi, turistlerin huzurlu ve güvenli vakit geçirmeleri için mesai harcıyor.

        Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle gelen tim, görevine başladı.

        Atlı Jandarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ali Pınar ve Jandarma Astsubay Çavuş Hasan Cakıcı, biniciliğini yaptıkları atlarla turist hareketliliğinin yoğun olacağı 15 Ağustos'a kadar bölgede görev yapacak.

        Atlı ekip, araçla girilmesi mümkün olmayan alanlarda, turistlerin can ve mal güvenliği için çalışıyor, Hierapolis Antik Kenti ve travertenler bölgesinde devriye görevini gerçekleştiriyor.

        Ören yerinde olası suçlara karşı caydırıcı rol oynayan jandarma atlı timi, günlük görevlerinin sonunda Karahayıt Jandarma Karakolu'nda dinlenmeye çekiliyor. Atların günlük bakımları da burada yapılıyor.

        - Turistlerden atlı devriyeye ilgi

        Daha önce Ankara ve Muğla Ölü Deniz'de devriye görevine katılan timin "Hazal" ve "Yankı" adlı atları, bölgeyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

        Atları sevmek isteyen turistler onlarla bol bol fotoğraf çektiriyor. Pamukkale'nin çocuk misafirleri de atlara yaklaşıp onlarla vakit geçirmeye çalışıyor.

        Ailesi ile İstanbul'dan gezmeye gelen Emine Yandır, AA muhabirine, dünyaca ünlü Pamukkale'de atlı timin görev yapmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

        İlk kez geldiği bölgede atlı jandarma timi gördüğünü kaydeden Yandır, "Burası çok güvenli ve şifalı bir yer. Bu kadar güzel olduğunu bilsem daha önce gelirdim. Atlar çok eğitimliler ve kendilerini sevdiriyorlar. Askerler de çok cana yakın. Daha çok mutlu oldum." diye konuştu.

        Atlı time ilgi gösteren vatandaşlardan Deniz Tekin de güven ve huzur için yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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