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        Denizlili kadın girişimciler, DSO Başkanı Kasapoğlu'nu ziyaret etti

        Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Taşçıoğlu ve beraberindeki üyeleri kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:16 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:16
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        Denizlili kadın girişimciler, DSO Başkanı Kasapoğlu'nu ziyaret etti
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        Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Taşçıoğlu ve beraberindeki üyeleri kabul etti.

        DSO'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede kentte iş dünyasında kadının yeri, kadın girişimcilerin desteklenmesi, hedeflenen projeler ve olası iş birlikleri ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadın istihdamının arttırılmasının yanı sıra kadın yönetici ve kadın girişimci sayısının da artmasına yönelik çalışmaları desteklediklerini belirtti.

        Taşçıoğlu ise gerçekleştirmek istedikleri projeleri anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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