Denizlili kadın girişimciler, DSO Başkanı Kasapoğlu'nu ziyaret etti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadın istihdamının arttırılmasının yanı sıra kadın yönetici ve kadın girişimci sayısının da artmasına yönelik çalışmaları desteklediklerini belirtti.

DSO'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede kentte iş dünyasında kadının yeri, kadın girişimcilerin desteklenmesi, hedeflenen projeler ve olası iş birlikleri ele alındı.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Taşçıoğlu ve beraberindeki üyeleri kabul etti.

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