Denizli'de zirai ve makilik alanda etkili olan yangın söndürüldü
Denizli'nin Çal ilçesinde, zirai ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Denizli'nin Çal ilçesinde, zirai ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kabalar Mahallesi yakınlarındaki zirai ve makilik alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Çal Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgede 1 helikopter ile kara ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 10 hektar zirai ve 10 hektar makilik alan zarar gördü.
Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Çal Kaymakamı Ahmet Baz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
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