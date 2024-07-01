Denizli'de zirai ve makilik alanda etkili olan yangın söndürüldü

Kabalar Mahallesi yakınlarındaki zirai ve makilik alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Çal Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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