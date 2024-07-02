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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:11
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Merkezefendi'de belirlenen eve düzenlenen operasyonda 102 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 6 parça taş eroin, 5 çubuklu şeker görünümlü uyuşturucu ve elektronik terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 kişinin işlemleri sürüyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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