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        Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı yılın ilk yarısında 1 milyona yaklaştı

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi, ocak-haziran döneminde 985 bin 345 kişi turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:15 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:15
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        Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı yılın ilk yarısında 1 milyona yaklaştı
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi, ocak-haziran döneminde 985 bin 345 kişi turist ziyaret etti.

        Geçen yılın ilk yarısında 811 bin 156 misafir ağırlayan Pamukkale, 2024 yılının aynı döneminde daha fazla ziyaretçi çekti.

        Gece müzeciliğiyle birlikte ziyaretçi sayısı artış gösteren ören yerine gelenler; travertenler, şifalı termal suyu ve antik kentleri görme şansı yakalıyor.

        Pamukkale'de, haziranda günlük ortalama ziyaretçi sayısının 12 binin üzerinde olduğu, temmuz da ise bu sayının aşılmasının beklendiği öğrenildi.

        - Turizmciler mutlu

        Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaz sezonunun turizmciler için oldukça verimli geçtiğini söyledi.

        Bölgedeki tesislerin yerli ve yabancı misafirlerle dolduğunu anlatan Şen, sahil kenarlarına gidenlerin ören yerini görmeden geçmediğini dile getirdi.

        Yaz aylarında sahil beldeleri gibi Pamukkale'de de yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Şen, şöyle konuştu:

        "Özellikle sahil yörelerinin tercih edildiği bu mevsimde Pamukkale hem kültürel hem de doğal yönden ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. İlk 6 ayda 1 milyona yakın misafiri ağırladık. Bu da bizler için sevindirici. Temmuz ayı ile birlikte turist sayısında artışlar olacaktır. Bunu da yoğunluktan gözlemleyebiliyoruz."​​​​​​​

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