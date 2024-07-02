Denizli'de kuyuya düşen tilki kurtarıldı
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kızılcasöğüt Mahallesi Küme Evleri mevkisinde, bir tilkinin tarladaki su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Çivril İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibi, merdiven yardımıyla indiği kuyudan tilkiyi kurtardı.
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