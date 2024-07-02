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        Denizli'de kuyuya düşen tilki kurtarıldı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:15 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:15
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        Denizli'de kuyuya düşen tilki kurtarıldı
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kızılcasöğüt Mahallesi Küme Evleri mevkisinde, bir tilkinin tarladaki su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Çivril İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibi, merdiven yardımıyla indiği kuyudan tilkiyi kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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