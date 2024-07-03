Denizli'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Görüntülerde, etrafı kolaçan ederek yem yiyen kızıl geyik, fotokapana doğru bakan tilki ile dağlarda gezen dağ keçileri yer alıyor.​​​​​​​

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü, kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlarca kaydedilen görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

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