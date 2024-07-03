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        Denizli'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

        Denizli'de ormanlık alana kurulan fotokapanla tilki, kızıl geyik ve dağ keçisi görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:46
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        Denizli'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
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        Denizli'de ormanlık alana kurulan fotokapanla tilki, kızıl geyik ve dağ keçisi görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü, kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlarca kaydedilen görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

        Görüntülerde, etrafı kolaçan ederek yem yiyen kızıl geyik, fotokapana doğru bakan tilki ile dağlarda gezen dağ keçileri yer alıyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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