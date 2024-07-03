Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hacıeyüplü Mahallesinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 AAB 978 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, araçtaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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