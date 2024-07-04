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        Denizli'de 1295 internet sitesine erişim engellendi

        Denizli'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 1295 internet adresine erişim engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:38 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:38
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        Denizli'de 1295 internet sitesine erişim engellendi
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        Denizli'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 1295 internet adresine erişim engellendi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

        Yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 1295 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek bu adresler erişime kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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