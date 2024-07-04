Denizli'de gökyüzü gözlem etkinliği yapılacak

Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Topuklu Yaylası'nda, gök bilimci Prof. Dr. Ethem Derman'ın ismini taşıyan gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirilecek.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında bu sene üçüncüsü düzenlenecek etkinliğin 11-14 Temmuz'da gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Etkinliğe yaklaşık 3 bin kişinin katılmasını beklediklerini kaydeden Pütün, "Topuklu Yaylası, ışıklandırmadan uzak ve yaklaşık 1600 metre rakımıyla gökyüzü gözlemlerinin en verimli şekilde yapılabildiği ender bölgelerden biridir. Gözlem alanında, profesyonel ve amatörlerden oluşan yaklaşık 30 gökbilimcinin getireceği teleskoplarla, ülkemizin en karanlık bölgelerinden biri olan Topuklu Yaylası'nda, tüm katılımcılara açık olarak, bir yandan gökyüzü gözlemi yapılırken, bir yandan da gök cisimlerinin fotoğrafları çekilecektir." diye konuştu.