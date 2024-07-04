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        Kale Müftüsü Şimşek'ten Kur'an kursuna ziyaret

        Kale İlçe Müftüsü Recep Şimşek, Kur'an kursunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:21 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:21
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        Kale Müftüsü Şimşek'ten Kur'an kursuna ziyaret
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        Kale İlçe Müftüsü Recep Şimşek, Kur'an kursunu ziyaret etti.

        Şimşek, Cevherpaşa Camisindeki yaz kursuna katılan çocuklarla sohbet etti.

        İlçede Kur'an kursuna 600 kişinin katıldığını belirten Şimşek, "Kurslarımızda her türlü dini eğitim verilmektedir. Bu yıl kurslarımız 7 hafta sürecek ve en verimli şekilde değerlendireceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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