Kale Müftüsü Şimşek'ten Kur'an kursuna ziyaret

İlçede Kur'an kursuna 600 kişinin katıldığını belirten Şimşek, "Kurslarımızda her türlü dini eğitim verilmektedir. Bu yıl kurslarımız 7 hafta sürecek ve en verimli şekilde değerlendireceğiz." dedi.

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