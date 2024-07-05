Denizli'de fenalaşan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

A.D.U, bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan A.D.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Aktepe Mahallesi'nde A.D.U. sokakta arkadaşlarıyla (15) bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.