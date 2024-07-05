Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ilçedeki bir tarla ve evde arama yaptı. Narkotik köpeğin de katıldığı aramalarda 31 kök Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu, hassas terazi, kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 40 kartuş ele geçirildi.

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