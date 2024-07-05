Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:03 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ilçedeki bir tarla ve evde arama yaptı. Narkotik köpeğin de katıldığı aramalarda 31 kök Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu, hassas terazi, kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 40 kartuş ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Evdeki cesede kötü kokudan ulaşıldı!
        Evdeki cesede kötü kokudan ulaşıldı!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Biri 7, diğeri 9 yaşında! Güle oynaya minibüsü yaktılar!
        Biri 7, diğeri 9 yaşında! Güle oynaya minibüsü yaktılar!
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Çinliler üretim için masada
        Çinliler üretim için masada
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Denizli'de fenalaşan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
        Denizli'de fenalaşan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
        'Babamı vurmayın' diyerek araya giren 16 yaşındaki çocuk kurşunun hedefi ol...
        'Babamı vurmayın' diyerek araya giren 16 yaşındaki çocuk kurşunun hedefi ol...
        Kale Müftüsü Şimşek'ten Kur'an kursuna ziyaret
        Kale Müftüsü Şimşek'ten Kur'an kursuna ziyaret
        Denizli'de gökyüzü gözlem etkinliği yapılacak
        Denizli'de gökyüzü gözlem etkinliği yapılacak
        Denizli'de 1295 internet sitesine erişim engellendi
        Denizli'de 1295 internet sitesine erişim engellendi
        Fotokapanlarla yaban hayat görüntülendi
        Fotokapanlarla yaban hayat görüntülendi