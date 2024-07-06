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        Denizli'de "turist kafilesi" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, turist kafilesi getirecekleri bahanesiyle bir işletme sahibini dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:54
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        Denizli'de "turist kafilesi" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler tutuklandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, turist kafilesi getirecekleri bahanesiyle bir işletme sahibini dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde restoran işleten H.A'yı arayan ve kendisini turizmci olarak tanıtan M.Ç. (51), onlarca kişilik turist kafilesi getireceğini belirterek rezervasyon yaptırdı.

        Getireceği kafilenin yemeklerin yanında yalnızca Antep baklavası yediğini belirten M.Ç, tatlıların Gaziantep'ten getirilmesini isteyerek, H.A'ya sipariş vermesi için sözde bir Antep baklavacısının telefon numarasını iletti.

        İşletme sahibi H.A. sipariş için aradığında sesini değiştirerek aramayı yanıtlayan ve bu kez kendisini baklavacı olarak tanıtan M.Ç, 59 bin liralık siparişin ücretini aldı.

        H.A. rezervasyon günü geldiğinde turizmci ve baklavacı olarak konuştuğu kişilerin telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldığını fark etti, durumu jandarmaya bildirdi.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirdiği operasyonda M.Ç. ile ona yardım ettiği belirlenen İ.Y'yi (25) İzmir'de yakaladı.

        M.Ç'nin aynı yöntemle 25 ilde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla arandığı, 40 ilde de 97 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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