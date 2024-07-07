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        Denizli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 21:10 Güncelleme: 07.07.2024 - 21:10
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        Denizli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Dokuzkavaklar Mahallesi 2035 Sokakta, M.E. (26) ile H.G. (24) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda M.E. tabancayla H.G'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan H.G. ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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