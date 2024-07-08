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        Denizli'de parkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:45 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:45
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        Denizli'de parkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir parkta Osman Petem ile H.G, R.G, ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.K'nın yanındaki tabancayla ateş ettiği Petem, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Petem, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili H.K ile H.G ve R.G gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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