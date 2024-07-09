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        Denizli'de parkta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta çıkan kavgada tabancayla bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 18:45 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:45
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        Denizli'de parkta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta çıkan kavgada tabancayla bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir parkta çıkan kavgada Osman Petem'in (33) tabancayla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan H.G. (27), R.G. (29), ve H.K'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

        - Olay

        Pamukkale ilçesinde 7 Temmuz'da bir parkta Osman Petem ile H.G, R.G, ve H.K. arasında çıkan kavgada tabancayla ağır yaralanan Petem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olayla ilgili şüpheliler H.K, H.G. ve R.G. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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