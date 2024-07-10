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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Denizli'de ziyaretlerde bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Denizli'de sanayici iş adamları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 19:10 Güncelleme: 10.07.2024 - 19:10
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Denizli'de ziyaretlerde bulundu
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Denizli'de sanayici iş adamları ile bir araya geldi.

        Bir dizi çalışma ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Yardımcısı İnan, ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

        Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindeki heyete bölgede faaliyet gösteren fabrikalar, gerçekleştirilen üretim ile ülke sanayisine ve istihdamına olan katkıları hakkında bilgi aktardı.

        Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Uslu ise İnan'a sanayi projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Bakan Yardımcısı İnan daha DSO toplantı salonunda sanayicilerle bir araya geldi.

        İnan, burada yaptığı konuşmada, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği kentte iş adamlarıyla görüştüğünü anlatarak, "Ülkemizin sanayicileriyle gurur duymuşumdur. Vakıf insanlar gibi gelir sanayiciler bana. Ülkenin gerçek kahramanlarının sanayicileri olduğunu düşündüm ben. Bu duyguyu Denizli'de kuvvetli bir şekilde hissettim. Zor dönemler olabilir. Tabii biraz konuşacağız üzerine ama bu kuvvetli ruh, inşallah hem Denizli'yi hem de ülkemizi geleceğe taşıyacak esas ana motorumuz olmaya devam edecektir." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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