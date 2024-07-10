Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Denizli'de ziyaretlerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Denizli'de sanayici iş adamları ile bir araya geldi.

Bir dizi çalışma ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Yardımcısı İnan, ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindeki heyete bölgede faaliyet gösteren fabrikalar, gerçekleştirilen üretim ile ülke sanayisine ve istihdamına olan katkıları hakkında bilgi aktardı.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Uslu ise İnan'a sanayi projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.