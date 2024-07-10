Denizli'de sağanak ve dolu
Denizli'nin Kale ilçesinde sağanak ve dolu araçlarda ve tarım arazilerinde hasara yol açtı.
Denizli'nin Kale ilçesinde sağanak ve dolu araçlarda ve tarım arazilerinde hasara yol açtı.
İlçede 19.00 sıralarında etkili olan sağanak yaklaşık 1 saat sürdü.
Sağanak nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı yollarda biriken su sürücülere zor anlar yaşattı, bazı araçlar da yolda kaldı.
Demirciler Mahallesi'nde dolu nedeniyle Kale biberi tarlalarında hasar meydana geldi.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yarın bahçe ve tarlalarda inceleme yapacağı öğrenildi.
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