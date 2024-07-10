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        Denizli'de sağanak ve dolu

        Denizli'nin Kale ilçesinde sağanak ve dolu araçlarda ve tarım arazilerinde hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 21:11 Güncelleme: 10.07.2024 - 21:11
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        Denizli'de sağanak ve dolu
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        Denizli'nin Kale ilçesinde sağanak ve dolu araçlarda ve tarım arazilerinde hasara yol açtı.

        İlçede 19.00 sıralarında etkili olan sağanak yaklaşık 1 saat sürdü.

        Sağanak nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı yollarda biriken su sürücülere zor anlar yaşattı, bazı araçlar da yolda kaldı.

        Demirciler Mahallesi'nde dolu nedeniyle Kale biberi tarlalarında hasar meydana geldi.

        İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yarın bahçe ve tarlalarda inceleme yapacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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