Denizli'de eşini demir sopayla öldüren kadın gözaltına alındı

Gözaltına alınan kadının, ilk ifadesinde eşinin kendisini sürekli darbettiğini, uyuşturucu kullandığını ve kavga sırasında oğlunu kolundan bıçakla yaraladığını, bunun üzerine demir sopayla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Aşağıçeşme Mahallesi'nde yaşayan A.K. (42) ile eşi Murat K. (44) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.K, demir sopayla eşinin başına vurdu.

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