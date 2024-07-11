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        Denizli'de eşini demir sopayla öldüren kadın gözaltına alındı

        Denizli'nin Güney ilçesinde eşini başına vurduğu demir sopayla öldüren kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:40 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:40
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        Denizli'de eşini demir sopayla öldüren kadın gözaltına alındı
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        Denizli'nin Güney ilçesinde eşini başına vurduğu demir sopayla öldüren kadın gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Aşağıçeşme Mahallesi'nde yaşayan A.K. (42) ile eşi Murat K. (44) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.K, demir sopayla eşinin başına vurdu.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Murat K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gözaltına alınan kadının, ilk ifadesinde eşinin kendisini sürekli darbettiğini, uyuşturucu kullandığını ve kavga sırasında oğlunu kolundan bıçakla yaraladığını, bunun üzerine demir sopayla vurduğunu söylediği öğrenildi.

        Çiftin oğlu F.K. ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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