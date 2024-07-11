Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de arazözün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:14 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de arazözün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Buldan ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sarımahmutlu Mahallesi'nde çıkan yangının söndürülmesi görevinden dönen Veli Akaner idaresindeki 20 KE 245 plakalı arazöz, Beyler mevkisinde şarampole devrildi.

        Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Araçtaki sürücü Akaner ile orman işçileri Oktay Karaca ve Efgan Salgın yaralandı.

        Yaralılar Buldan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Bir insanlık trajedisi: Srebrenitsa
        Bir insanlık trajedisi: Srebrenitsa
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Aralarındaki kavgayı ayırmaya çalışan oğlunu bıçakla yaralayan kocasını dem...
        Aralarındaki kavgayı ayırmaya çalışan oğlunu bıçakla yaralayan kocasını dem...
        Denizli'de eşini demir sopayla öldüren kadın gözaltına alındı
        Denizli'de eşini demir sopayla öldüren kadın gözaltına alındı
        Denizli'de sağanak ve dolu
        Denizli'de sağanak ve dolu
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Denizli'de ziyaretlerde bulundu
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Denizli'de ziyaretlerde bulundu
        Denizlispor'da Emre Sağlık takımdan ayrıldı
        Denizlispor'da Emre Sağlık takımdan ayrıldı
        Sarayköy'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Sarayköy'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı