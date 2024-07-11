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        Denizli'de sanayiciler teknoloji iş birliği kurulu toplantısında buluştu

        Denizli Sanayi Odası (DSO) tarafından düzenlenen Teknoloji İşbirliği Kurulu toplantısı, kent ekonomisinin geleceği ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:02 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:02
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        Denizli'de sanayiciler teknoloji iş birliği kurulu toplantısında buluştu
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        Denizli Sanayi Odası (DSO) tarafından düzenlenen Teknoloji İşbirliği Kurulu toplantısı, kent ekonomisinin geleceği ele alındı.

        Odada düzenlenen toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayicinin zor bir dönemden geçtiğini ve ekonomide üretime dayalı politikalar beklediklerini söyledi.

        Denizli sanayisinin geleceğinin nasıl kurgulanacağı ile ilgili görüşlerin ele alınması adına bu toplantıların önemli olduğunu belirten Kasapoğlu, "Sanayinin verimliliğini artırmaya çalışıyoruz. Oda olarak yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince çaba gösteriyoruz. Yapmamız gereken çok iş var, projelerimiz ve hedeflerimiz var. Türk ekonomisinin, yönetimin hazine ve maliye odaklı olmaktan çıkıp, üretim ve sanayi odaklı politikalar üretir hale gelmesi gerekiyor." dedi.

        Kasapoğlu, bir ülkenin refahının ancak üretim ile mümkün olduğunu anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu üretimi sağlayacak güç sanayiciler. Biz sanayicilere daha çok destek verilmesi için çalışıyoruz. Ülkenin yaşadığı sıkıntının, içine girdiği dönemin farkındayız. Bu sürecin geçici olmasını diliyoruz. Artık Türkiye'nin kur, enflasyon ve yüksek faiz politikasından bir an evvel çıkarak üretim, ihracat ve istihdam odaklı politikalar geliştirmesini temenni ediyoruz."

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