GÜNCELLEME - Denizli'de eşini demir sopayla öldüren kadın tutuklandı

Ayrıca Murat K'nin eşini sürekli darbettiği için geçen yıl evden ayrıldığı, bir süre sonra aile yakınlarının ısrarıyla geri döndüğü belirtildi.

Gözaltına alınan kadının, ilk ifadesinde, eşinin kendisini sürekli darbettiğini, uyuşturucu kullandığını ve kavga sırasında oğlunu kolundan bıçakla yaraladığını, bunun üzerine demir sopayla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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