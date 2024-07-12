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        Denizli'de bir kişiyi dolandıran bir kişiyi de dolandırmaya çalışan şüpheli aranıyor

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde telefonla dolandırıldıkları kişiyi kullanarak bir başkasını da dolandırmaya teşebbüs eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:38 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:38
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        Denizli'de bir kişiyi dolandıran bir kişiyi de dolandırmaya çalışan şüpheli aranıyor
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde telefonla dolandırıldıkları kişiyi kullanarak bir başkasını da dolandırmaya teşebbüs eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki parkta panik halinde sürekli telefonla konuştuğunu fark ederek A.D'nin (64) yanına gitti.

        A.D, polislere telefonla kendisine ulaşan kişiye 250 bin lira gönderdiğini ve parktaki bankın üzerine başkasının bıraktığı çantayı alıp içindeki döviz ve altınları satarak hesaba yatırması gerektiğini anlattı.

        Polis ekipleri çanta içinde 2 bin 700 dolar, 300 avro, yarım altın, 4 çeyrek altın, gram altın, 21 bin lira, rolex saat, çeyrek altın şeklinde bileklik ve altın bilezik olduğunu tespit etti.

        Yapılan araştırmada çantayı 14 yaşındaki çocuğun bıraktığı belirlendi. Çanta, içindekilerle çocuğun babasına teslim edildi.

        Şüphelinin, A.D'yi dolandırıp, başka bir mağduru da bu kişi üzerinden dolandırmaya çalıştığı belirtildi.

        Polis şehir dışında olduğunu belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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