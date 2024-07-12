Denizli'de bir kişiyi dolandıran bir kişiyi de dolandırmaya çalışan şüpheli aranıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde telefonla dolandırıldıkları kişiyi kullanarak bir başkasını da dolandırmaya teşebbüs eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki parkta panik halinde sürekli telefonla konuştuğunu fark ederek A.D'nin (64) yanına gitti.

A.D, polislere telefonla kendisine ulaşan kişiye 250 bin lira gönderdiğini ve parktaki bankın üzerine başkasının bıraktığı çantayı alıp içindeki döviz ve altınları satarak hesaba yatırması gerektiğini anlattı.