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        Denizli'de kamyonun çarptığı bisikletteki çocuk öldü

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kamyonun çarptığı bisikletteki 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:25 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:25
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        Denizli'de kamyonun çarptığı bisikletteki çocuk öldü
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kamyonun çarptığı bisikletteki 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Ahmet N. idaresindeki 20 GJ 998 plakalı kamyon, Turan Mahallesi'nde bisiklet kullanan İsmail Emir Gökkaya'ya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        Aydın'da yaşayan​ İsmail Emir Gökkaya'nın tatil için ailesiyle Sarayköy'e geldiği öğrenildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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