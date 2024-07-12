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        Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Denizli'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 20:06 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:06
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        Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Denizli'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Akşam üzeri aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ağaçlar yola devrildi ve hasarlı kazalar meydana geldi.

        Özellikle Kınıklı, Bağbaşı, Asmalıevler, Kayıhan ve Kıbırşehitleri mahallelerinde belediye ekipleri su birikintilerini tahliye etmeye çalıştı.

        Caddede bazı iş yerlerinin önündeki ürünler sağanaktan zarar gördü.

        YSE alt geçidindeki su birikintisi nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi.

        Trafik ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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