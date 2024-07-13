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        Denizli'de tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli hakkında tarihi eser kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 13:22 Güncelleme: 13.07.2024 - 13:22
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        Denizli'de tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli hakkında tarihi eser kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, otomobil içerisindeki iki şüphelide tarihi eser bulunduğu bilgisi alın​​​​​​​ması üzerine araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 metal kadın heykeli, çift başlı hayvan figürlü mermer heykel ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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