Denizli'de tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 metal kadın heykeli, çift başlı hayvan figürlü mermer heykel ele geçirildi.

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