Denizli'de 6 yaşındaki çocuğun öldüğü kazayla ilgili kamyon sürücüsü tutuklandı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kamyonun çarptığı 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan sürücü, cezaevine gönderildi.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kamyonun çarptığı 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan sürücü, cezaevine gönderildi.
Turan Mahallesi'nde dün İsmail Emir Gökkaya'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Ahmet N'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü hakimlikçe tutuklandı.
Ahmet N. idaresindeki 20 GJ 998 plakalı kamyon, Turan Mahallesi'nde bisiklet kullanan İsmail Emir Gökkaya'ya çarpmış, çocuk olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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