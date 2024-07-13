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        Denizli'de motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:34 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:34
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        Denizli'de motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi öldü
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        M.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Apa Mahallesi'nde tali yoldan çıkan Refik Yol'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

        Yol, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ifadesi alınması için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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