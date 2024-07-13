AK Parti'li Güngör'den Denizli Büyükşehir Belediye Başkanına eleştiri

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun hiçbir yeni projeye imza atmadığını savundu.

Güngör yaptığı yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun yerel seçimin ardından geçen sürede hiçbir yeni proje başlatamadığını kaydetti.

BELTAŞ'a ait bazı işletmelerde alkol satışının serbest bırakmasının iptali ile ilgili hukuki süreci başlattıklarını hatırlatan Güngör, "Seçim öncesinde suya yüzde 50 indirim yapacağını açıklamasına rağmen onu da başaramayan Başkan Çavuşoğlu Denizlispor başkanı ve yönetimine karşı kaba tavırlar sergilediğini de kulüp başkanının basın toplantısından öğrendik." ifadelerini kullandı.