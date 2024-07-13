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        AK Parti'li Güngör'den Denizli Büyükşehir Belediye Başkanına eleştiri

        AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun hiçbir yeni projeye imza atmadığını savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:15 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:15
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        AK Parti'li Güngör'den Denizli Büyükşehir Belediye Başkanına eleştiri
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        AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun hiçbir yeni projeye imza atmadığını savundu.

        Güngör yaptığı yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun yerel seçimin ardından geçen sürede hiçbir yeni proje başlatamadığını kaydetti.

        BELTAŞ'a ait bazı işletmelerde alkol satışının serbest bırakmasının iptali ile ilgili hukuki süreci başlattıklarını hatırlatan Güngör, "Seçim öncesinde suya yüzde 50 indirim yapacağını açıklamasına rağmen onu da başaramayan Başkan Çavuşoğlu Denizlispor başkanı ve yönetimine karşı kaba tavırlar sergilediğini de kulüp başkanının basın toplantısından öğrendik." ifadelerini kullandı.

        Güngör, emeklilere ve yeni doğum yapan annelere destek olacağını açıklamasına rağmen bunların gerçekleşmediğini, bunları hak etmeyen Denizlilerin hizmet beklediğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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