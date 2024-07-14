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        Denizli'de devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

        Denizli'nin Güney ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu, karı koca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 00:43 Güncelleme: 14.07.2024 - 00:43
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        Denizli'de devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
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        Denizli'nin Güney ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu, karı koca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Oktay Burkay (39) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, Yeni Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki eşi Emine Burkay ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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