Denizli'de Topuklu Yaylası'nda gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi

Gökyüzü fotoğrafçılarının çok sayıda fotoğraf çektiği şenlikte astronomi konularında sunumlar, atölye çalışmaları ve yarışmalar da yapıldı.

Üç gün süren etkinlik kapsamında ülkenin çeşitli illerinden gelen katılımcılar, doğada kamp kurdu, teleskopla gökyüzü ve gezegenleri izleyip uzmanlardan bilgi aldı.

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