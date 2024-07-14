Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hükümlü ve tutuklunun kaçması ve hırsızlık" suçlarından 8 ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.C (18) ile T.K'nin (20) saklandığı adresi çalışmalar neticesinde tespit etti.

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 2 hükümlü adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.