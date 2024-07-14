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        Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi

        Muğla'da freni patladığı belirtilen tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden karı koca, memleketleri Denizli'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 19:44 Güncelleme: 14.07.2024 - 19:44
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        Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi
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        Muğla'da freni patladığı belirtilen tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden karı koca, memleketleri Denizli'de toprağa verildi.

        Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde yerli turistleri taşıyan midibüsün 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durduğu trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü Mehmet Doğu (65) ile eşi Necla Doğu'nun (57) Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı.

        Doğu ailesinin cenazeleri, memleketleri Denizli'ye getirildi.

        Çiftin cenazesi ilkindi vakti Hacıeyüplü Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Dün, Mehmet Doğu'nun kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur midibüsü, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durmuş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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