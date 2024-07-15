Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
S.A'nın kullandığı 45 ARR 059 plakalı otomobil, Doğanköy Mahallesi yakınlarında E.K. yönetimindeki 26 AGN 256 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.
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