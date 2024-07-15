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        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:04 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:04
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        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        S.A'nın kullandığı 45 ARR 059 plakalı otomobil, Doğanköy Mahallesi yakınlarında E.K. yönetimindeki 26 AGN 256 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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