Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:30 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

        Kentteki etkinlikler 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlendi.

        Programda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunmasının ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti dinledi.

        Daha sonra vatandaşlar mehter takımının gösterisini izledi.

        Vali Ömer Faruk Coşkun törende yaptığı konuşmada, tarih boyunca bu şanlı milletin nice kahramanlık destanları yazdığını söyledi.

        Vatandaşların 15 Temmuz gecesi milli mücadele ruhuyla yine meydanlarda olduğunu anlatan Coşkun, "Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, istiklali ve istikbali uğruna canını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmemiştir. Nasıl ki 15 Temmuz gecesi birlik ve beraberliğimizi içeriden ve dışarıdan bozmaya kalkışanlara karşı sarsılmaz bir iradeyle bir araya geldiysek bundan sonraki süreçte de aynı bilinç ve iradeyle milli duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Milletimiz vatan, millet ve kutsiyet uğrunda kararlı duruşunu her daim gösterecek ve bütün gücünü ülkemizin kalkınması, milletimizin barışı ve huzuru için harcayacaktır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından sema gösterisi yapıldı, sala okunup dua edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akar'dan açıklamalar
        Akar'dan açıklamalar
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        Denizlispor'un otobüsü satışa çıktı
        Denizlispor'un otobüsü satışa çıktı
        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaşındaki çocuk öldü
        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaşındaki çocuk öldü
        Muğla'da tur otobüsü kazasında ölen sürücü ve eşi Denizli'de toprağa verild...
        Muğla'da tur otobüsü kazasında ölen sürücü ve eşi Denizli'de toprağa verild...
        Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi
        Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi
        Denizli'de otomobil nehre uçtu; 2 ölü
        Denizli'de otomobil nehre uçtu; 2 ölü