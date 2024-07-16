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        Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çocuk defnedildi

        Muğla'da freni patladığı belirtilen tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 11 yaşındaki Meryem Seleyna Gültekin, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:32 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:32
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        Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çocuk defnedildi
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        Muğla'da freni patladığı belirtilen tur midibüsünün park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 11 yaşındaki Meryem Seleyna Gültekin, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

        Gültekin'in cenazesi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Denizli'ye getirildi.

        Cenaze ​​​​​​​Bağbaşı Merkez Camisinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

        Törende aynı kazada yaralanan Gültekin'in polis memuru babası Aykut ve annesi Seher ile iki ablası, gözyaşı döktü.

        13 Temmuz'da Mehmet Doğu'nun kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur midibüsü, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durmuş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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