Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale başlatıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale başlatıldı.
Başkarcı Mahallesi Ornaz Vadisi yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin örtü yangını şeklinde devam eden alevlere müdahalesi sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.