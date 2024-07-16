Denizli'de su kuyusundaki göçük sonucu 1 kişi öldü

Yaklaşık 15 metre olan kuyunun derinliğini ölçmek için iş makinasının kepçesine bindirilerek kuyuya inen Hasan Küçükoğul (31), bu sırada yaşanan göçük sonucu toprak altında kaldı.

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