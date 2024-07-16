Denizli'nin Çameli ilçesinde orman yangını çıktı
Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karabayır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve 11 kara aracı sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
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