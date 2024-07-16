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        GÜNCELLEME - Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 18:56 Güncelleme: 16.07.2024 - 18:56
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        GÜNCELLEME - Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Başkarcı Mahallesi Ornaz Vadisi yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

        Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 10 arazöz, 3 iş makinesi ile ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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