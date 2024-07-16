GÜNCELLEME - Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Başkarcı Mahallesi Ornaz Vadisi yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 10 arazöz, 3 iş makinesi ile ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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