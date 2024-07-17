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        GÜNCELLEME - Denizli Çameli'deki orman yangını kontrol altına alındı

        Denizli'nin Çameli ilçesinde dün başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:00 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:00
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        GÜNCELLEME - Denizli Çameli'deki orman yangını kontrol altına alındı
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        Denizli'nin Çameli ilçesinde dün başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altındı.

        Karabayır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca karadan devam etti.

        Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla helikopterle yeniden başladı.

        Bölgede 5 helikopterin desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

        Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangında yaklaşık 7 hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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